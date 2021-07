Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : replonge sous les 0,7%, les 0,65E en vue ? Cercle Finance • 07/07/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - CGG replonge sous les 0,7%: le titre n'est plus très loin d'une division par 2 du cours par rapport au zénith des 1,31E du 11 mars: la cassure du support des 0,81E ne laisse guère d'espoir d'échapper au test des 0,65E dans un avenir proche... et la règle du balancier laisse craindre une poursuite de la correction jusque vers 0,600E.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -4.23%