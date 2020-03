CGG : repli de l'Ebitda au dernier trimestre

(Crédits photo : Pixabay - )

(AOF) - CGG a réalisé au quatrième trimestre 2019 un résultat net des activités poursuivies de 63,1 millions de dollars contre une perte de 302 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel des activités a atteint 72,4 millions, contre 9,7 millions au quatrième trimestre 2018. L'Ebitda des activités a reculé de 12% à 206 millions, faisant ressortir une marge de 52% liée à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des activités. Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 396,1 millions, en baisse de 9%.

Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat net des activités poursuivies a atteint 126 millions de dollars, en repli de 75%. Le résultat opérationnel des activités est ressorti à 247 millions, en hausse de 74%, faisant ressortir une marge de 18%. L'Ebitda des activités s'est établi à 721 millions, en hausse de 30%, avec une marge de 51%. Le chiffre d'affaires des activités a grimpé de 14% à 1,4 milliard.

Pour l'exercice en cours, CGG table sur un chiffre d'affaires en croissance à un chiffre, en milieu de fourchette, par rapport à un chiffre d'affaires 2019 retraité de 50 millions de dollars des commissions de transferts exceptionnels et compte tenu d'un impact limité du Coronavirus (COVID-19).

Le groupe reste vigilant sur l'évolution de la situation sur ses activités et sur une révision possible par ses clients des plans E&P compte tenu de la volatilité du prix du pétrole.

CGG prévoit également une marge d'Ebitda autour de 50%, stable par rapport à celle de 2019 retraitée de l'impact des commissions de transferts exceptionnels.

Le groupe vise de plus une marge opérationnelle de 15%, stable par rapport à une marge opérationnelle 2019 retraitée de l'impact des commissions de transfert exceptionnels et compte tenu d'amortissements multi-clients 2020 plus élevés à hauteur de 350 millions de dollars.

CGG prévoit de 365 à 400 millions de dollars d'investissements, en hausse de 100 à 125 millions.

Le cash-flow libre des activités est attendu entre 175 et 200 millions de dollars après 434 millions en 2019.

Le cash-flow net positif devrait ressortir positif après 186 millions en 2019.

