CGG renomme ses segments d’activité

(AOF) - Pour refléter le développement du groupe, de son portefeuille d'activités et de son expertise vers des nouveaux marchés à forte croissance et son évolution vers une société technologique, les segments d'activités de CGG seront renommés dès la publication des résultats financiers du premier trimestre 2022.

CGG continuera de présenter ses informations financières sous deux segments d'activités en les renommant comme suit :

Le segment d'activités Geophysics, Geology et Reservoir (GGR) est renommé Data, Digital & Energy Transition (DDE) :

Le nom de l'activité Géoscience reste inchangé Géoscience (GEO)

Le nom de l'activité Multi-Clients est renommé Earth Data (EDA)

Le segment d'activités Equipment est renommé Sensing & Monitoring (SMO).

CGG communiquera ses résultats du premier trimestre 2022, le 4 mai après la fermeture des marchés financiers.

Points clés

- Leader mondial des géosciences ;

- Chiffre d'affaires de 1,4 Md$; provenant à 82 % de la branche Géoscience et le reste des divisions Multi-clients et équipements;

- Modèle d'affaires « People, data, technology » : assurer la pérennité du groupe par un autofinancement positif quelles que soient les conditions du marché grâce à l’« asset-light » / se renforcer dans les activités à forte génération d’autofinancement / équilibrer le bilan et les disponibilités / se diversifier dans la transition énergétique ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah étant directrice générale et Philippe Salle président du conseil d'administration de 10 membres ;

- Bilan sain mais plutôt tendu avec une dette nette, refinancée, de 1 Md€, soit un levier de 2,8 et un ratio d’endettement de 86%.

Enjeux

- Stratégie d'innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 11 % du chiffre d’affaires, focalisée sur la puissance de calcul ;

- Stratégie environnementale avec 2 dates butoir, 2030 et 2050 : réduction de 50% des émissions de CO2 puis neutralité totale (vs à 2020), hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30% en 2020), efficacité de l’utilisation énergétique, lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Diversifications dans le Géoscience digitale et le cloud HPC ;

- D’ici la fin de l’année, monétisation d’actifs et cessions d’activités, notamment dans les données.

Défis

- Confirmation du rebond de l’activité et du retour à la rentabilité enregistrés au 3 ème trimestre ;

- A fin septembre 2021, recul de 5 % des activités et perte nette réduite à 148 M$ ;

- Objectif pour le 4 ème trimestre 2021 : confirmation de la reprise pour les Géosciences, ventes notamment en Afrique du nord pour l’équipement et investissements industriels de 40 M$ pour les multi-clients.

