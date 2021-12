Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : rechute vers 0,65E, 0,6387E à préserver information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - CGG rechute vers 0,65E après avoir buté sur 0,666E.

La tendance haussière court terme n'est pas remise en cause si maintien au-dessus de 0,638E.

Principal support court et moyen terme : 0,59E (du 19/08, 21/09 et 29/11).





