CGG : rechute sous 0,64E, gare à l'enfoncement des 0,635E

(CercleFinance.com) - CGG rechute sous 0,64E, au contact du support (horizontal et surtout oblique) des 0,635E du 10/09: en cas d'enfoncement, le prochain point d'appui se situe vers 0,597E (testé le 20/08) puis 0,59E (le 31/07)

Valeurs associées CGG Euronext Paris -1.89%