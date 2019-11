CGG recherché après ses résultats trimestriels

(AOF) - Trimestre après trimestre, le redressement de CGG se confirme et le marché apprécie. En hausse de près de 4% à 2,384 euros, le titre du spécialiste de la recherche sismique signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120. Au troisième trimestre 2019, le groupe a réalisé un bénéfice net de 40,7 millions de dollars, contre une perte nette de 1,5 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel des activités a bondi de 83% à 111 millions. L'Ebitda des activités est ressorti à 225 millions, en hausse également de 83%. Le taux de marge atteint 59%, contre 43,8% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a progressé de 36% à 382 millions.

Sur la période, CGG a généré un cash-flow de 167 millions. En termes de perspectives, le groupe a confirmé son objectif de générer un cash-flow net positif sur l'exercice 2019.

Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG, a déclaré : "Notre performance opérationnelle a été très solide ce trimestre dans nos trois divisions, grâce en particulier à un niveau élevé de préfinancement et d'après-ventes multi-clients, et à l'impact favorable de commissions de transfert, non récurrentes. Dans l'environnement actuel, les compagnies pétrolières donnent la priorité à des projets à rendements plus rapides et à la génération de cash".