(CercleFinance.com) - La tendance à la consolidation perdure et CGG re-teste le support des 0,858E. Le titre pourrait ensuite aller tester d'autres soutiens -relativement proches- qui s'étagent entre 0,817E (plancher du 21 janvier) et 0,79E (plancher du 21/12)

Valeurs associées CGG Euronext Paris -4.28%