Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : re-teste le plancher des 0,928E information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 09:31









(CercleFinance.com) - CGG reperd -2% (après -9,3% la veille et re-teste le plancher des 92,8E du 5/4 (le titre avait plongé suite à la publication de ses trimestriels).

Une correction classique de 50% de cette hausse induit un objectif de 0,885E qui coïncide avec l'ex-zénith du 18 janvier.

Le plus récent support se situe lui à 0,854E, il remonte au 15 mars et apparaît facilement accessible sur un excès baissier intraday.









Valeurs associées CGG Euronext Paris +0.13%