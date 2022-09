CGG : rachat de l’activité logiciels de ION finalisé

(AOF) - Sercel, la division Sensing & Monitoring de CGG, a finalisé l'acquisition de l'activité logiciels d'ION Geophysical Corporation ("ION"). Cette acquisition permet à Sercel de compléter sa gamme de services et de logiciels mais également de se diversifier dans les opérations en mer simultanées grâce à son produit Marlin. Sercel exploitera ce nouvel ensemble de technologies comme une unité commerciale et le portefeuille de produits sera maintenu tel quel.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : "Nous sommes ravis que la division logiciels d'ION rejoigne le groupe Sercel et nous accueillons les équipes avec enthousiasme. Cette acquisition est une excellente opportunité d'élargir notre offre et de continuer à développer nos opportunités de diversification avec des produits à valeur ajoutée tels que Marlin".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des géosciences ;

- Chiffre d'affaires de 949 M$ provenant à 80 % de la branche Géoscience et le reste des divisions Multi-clients et équipements;

- Modèle d'affaires « People, data, technology » : pérennité du groupe par un autofinancement positif quelles que soient les conditions du marché grâce à l’« asset-light », renforement dans les activités à forte génération d’autofinancement, équilibre du bilan et des disponibilités et diversification dans la transition énergétique ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah étant directrice générale et Philippe Salle président du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan sain mais plutôt tendu avec une dette nette de 866 M$ face à 1 Md$ de capitaux propres et 419 M$ de liquidités

Enjeux

- Stratégie 2025 de transformation en une compagnie de technologie, avec des positions de leader en image des sous-sols, en cloud, en exploitation des data, en capteurs et en systèmes d’acquisition : croissance annuelle des revenus de 13 % / chiffre d’affaires réparti entre le monitoring & l’observation pour 37 %, la science numérique pour 35 % et la transition énergétique;

- Stratégie d'innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 11 % du chiffre d’affaires, focalisée sur la puissance de calcul ;

- Stratégie environnementale avec 2 dates butoir, 2030 et 2050 : réduction de 50 % des émissions de CO2 (vs 2020) puis neutralité totale, hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30 % en 2020), efficacité de l’utilisation énergétique, lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Impact des investissements dans les capacité de calcul et des partenariats dans l’hydrogène et la décarbonation.

Défis

- Objectif 2022 : croissance de 10 % des revenus, marge opérationnelle de 39 à 40 %, de 310 M€ et investissements industriels et de R&D autour de 70 M€ ;

- Suppression du dividende.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.