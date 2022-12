Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: projet pour l'industrie minière dans l'Arizona information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 07:59









(CercleFinance.com) - CGG annonce un projet de données multi-clients axé sur l'exploration et le développement de l'industrie minière dans le sud-est de l'Arizona.



Dans le cadre de ce projet, CGG va acquérir plus de 270 000 kilomètres linéaires de nouvelles données multi-physiques aéroportées, et notamment des données aéromagnétiques, radiométriques et gravimétriques.



Dechun Lin, EVP, Earth Data, CGG, a déclaré : ' Notre projet de données du sous-sol pour le sud-est de l'Arizona représente une étape importante dans notre stratégie visant à fournir un modèle innovant et efficace d'accès à des données intégrées dans des régions minières critiques. '





