CGG : programme de retraitement dans le Golfe du Mexique

(CercleFinance.com) - CGG annonce le lancement d'un nouveau programme de retraitement de données sismiques dans la zone à très fort potentiel de Walker Ridge du Golfe du Mexique, programme couvrant environ 300 blocs OCS, dont deux zones prioritaires. 'Des technologies d'imagerie avancées propriétaires seront déployées pour optimiser le potentiel des données sismiques existantes et obtenir un changement radical de l'imagerie du sous-sol', précise le groupe de géosciences. Ce programme bénéficie d'un préfinancement important de la part des clients. Deux zones de découverte prioritaires bénéficieront d'un traitement accéléré, attendu respectivement en février 2021 et mai 2021, avant les résultats finaux prévus pour fin 2021.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +1.35%