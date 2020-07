CGG prend une participation de 34% dans la start-up AMBPR

(AOF) - Sercel, une filiale de CGG spécialisée dans les équipements destinées au secteur pétrolier, a pris une participation de 34% dans AMBPR, une start-up qui conçoit et commercialise des robots autonomes dédiés au traitement (sablage et peinture) des ouvrages métalliques de grandes dimensions, dans les domaines maritimes ou de l'énergie. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Les deux sociétés ont également signé un accord de partenariat industriel exclusif aux termes duquel Sercel fabriquera les robots AMBPR sur son site de Saint-Gaudens en France.

Les termes de cet accord prévoient également que Sercel augmentera sa participation dans AMBPR à hauteur de 51% en 2021.

Depuis sa création en 2017, AMBPR a développé un prototype de robot basé sur une nacelle élévatrice instrumentée qui peut travailler en mode autonome pour nettoyer, sabler et peindre les flancs de bateaux en cale sèche. Grâce au soutien industriel de Sercel, AMBPR prévoit de vendre ses premières unités dans les six mois à venir.

Le marché de la réparation navale, le premier visé par AMBPR, est significatif, avec 90 000 navires de plus de 50 m de long repeints périodiquement dans 600 cales sèches dans le monde, assure CGG.

Le travail de sablage et peinture des coques est demeuré très manuel, et la pénibilité, le manque de main-d'œuvre et les contraintes environnementales créent les conditions favorables pour une automatisation dans les années à venir.

Emmanuelle Dubu, directeur général de Sercel, a déclaré : " Sercel, avec son expertise industrielle et sa capacité de production, est heureux de soutenir AMBPR. Cette initiative est une opportunité pour élargir vers de nouveaux marchés et au-delà de l'industrie pétrolière et gazière, les domaines d'application de notre savoir-faire et de diversifier la production du site de Saint-Gaudens. ".

AOF - EN SAVOIR PLUS