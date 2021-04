Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : premières images du programme Agata disponibles Cercle Finance • 28/04/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la disponibilité des premières images du programme de retraitement de données sismiques du bloc Agata situé dans la zone brésilienne pré-salifère très prolifique du bassin de Santos. 'Près de 9.300 km2 de données retraitées avec les meilleures technologies de CGG permettront aux opérateurs, en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil, de mieux évaluer le bloc minier et le potentiel du bloc Agata', explique-t-il. Les migrations finales sont en cours d'exécution. La phase I (environ 2.373 km2 de données) sera disponible en mai et la phase II livrera les 7.007 km2 restants, les migrations finales de l'intégralité du programme étant prévues en août 2021.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +2.76%