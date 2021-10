Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : point sur l'activité du troisième trimestre 2021 information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des activités du groupe au 3ème trimestre 2021 devrait s'établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel. Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 77 millions de dollars stable sur un an et en hausse de 5% en séquentiel. Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir autour de 92 millions de dollars en hausse de 26% sur un an et de 149% en séquentiel. Les ventes du segment Equipement devraient s'établir autour de 101 millions de dollars en hausse de 102% sur un an et de 110% en séquentiel. Sophie Zurquiyah, Directeur Générale de CGG a déclaré : ' Nous avons réalisé une solide performance au troisième trimestre, confirmant les tendances anticipées de reprise progressive des géosciences, d'une demande soutenue pour nos données multi-clients situées dans les bassins les plus actifs et d'une reprise des livraisons d'équipement au second semestre '.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +13.06%