CGG : plusieurs contrats de gestion de données

(CercleFinance.com) - CGG Geoscience annonce ce mardi l'attribution de contrats de gestion de données représentant un carnet de commandes d'environ 10 millions de dollars pour son activité Smart Data Solutions (SDS). Le contrat le plus important porte sur un accord-cadre mondial avec 'une entreprise internationale majeure' de l'énergie, pour la digitalisation et le stockage pluriannuel des données existantes et la fourniture de services additionnels. Les données du client seront stockées par des experts dont les compétences et connaissances en géoscience sont essentielles pour permettre au client de prendre des décisions éclairées sur l'optimisation des données existantes et leur digitalisation.

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%