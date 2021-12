CGG, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du jeudi 30 décembre 2021 information fournie par AOF • 30/12/2021 à 18:00



(AOF) - CGG (-2,02% à 0,631 euro)

Le groupe parapétrolier a accusé un second repli consécutif, dans le sillage de la baisse du baril de Brent.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des géosciences ;

- Chiffre d'affaires de 1,4 Md$; provenant à 82 % de la branche Géoscience et le reste des divisions Multi-clientset équipements;

- Modèle d'affaires«People, data, technology» : assurer la pérennité du groupe par un autofinancement positif quelles que soient les conditions du marché grâce à l’«asset-light» / se renforcer dans les activités à forte génération d’autofinancement / équilibrer le bilan et les disponibilités / se diversifier dans la transition énergétique;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah étant directrice générale et Philippe Salle président du conseil d'administration de 10 membres;

- Bilan sain mais plutôt tendu avec une dette nette, refinancée, de 1 Md€, soit un levier de 2,8 et un ratio d’endettement de 86%.

Enjeux

- Stratégie d'innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 11 % du chiffre d’affaires, focalisée sur la puissance de calcul;

- Stratégie environnementaleavec 2 dates butoir, 2030 et 2050: réduction de 50% des émissions de CO2 puis neutralité totale (vs à 2020), hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30% en 2020), efficacité de l’utilisation énergétique, lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG;

- Diversifications dans le Géoscience digitale et le cloud HPC;

- D’ici la fin de l’année, monétisation d’actifs et cessions d’activités, notamment dans les données.

Défis

- Confirmation du rebond de l’activité et du retour à la rentabilité enregistrés au 3 ème trimestre;

- A fin septembre 2021, recul de 5 % des activités et perte nette réduite à 148 M$;

- Objectif pour le 4 ème trimestre 2021: confirmation de la reprise pour les Géosciences, ventes notamment en Afrique du nord pour l’équipement et investissements industriels de 40 M$ pour les multi-clients.



Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.