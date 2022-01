CGG: phase 3 de son étude dans la Mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 07:41

(CercleFinance.com) - CGG annonce la phase 3 de son étude multi-clients 3D située dans le nord de la Mer du Nord. Cette étude est destinée à enrichir le programme 'Northern Viking Graben' (NVG) avec l'apport d'un deuxième azimut et à étendre la couverture de CGG dans cette zone du UKCS.



Cette phase 3, qui est prévue de débuter début mai 2022 et de se poursuivre tout au long de la saison de la mer du Nord, vient compléter les phases 1 et 2 de 2020 et 2021. Les premières images de la phase 3 devraient être disponibles début 2023 et les images finales début 2024.



Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : ' Les commentaires des clients sur la haute qualité des produits livrés lors de la phase 1 confirment que, grâce à l'imagerie supérieure de CGG, l'étude NVG améliorée et étendue permettra de réduire davantage les risques des champs existants et d'accélérer les découvertes nouvelles, le potentiel des champs de proximité et l'identification des futurs sites de stockage de gaz carbonique. '