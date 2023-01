Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: phase 2 de l'étude de Foz do Amazonas information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - CGG et TGS annoncent la deuxième phase de l'étude multi-clients 3D de Foz do Amazonas, dans la marge équatoriale du Brésil, étude qui couvre 11.425 kilomètres carrés et permettra de fournir des données complémentaires de haute qualité pour l'exploration de cette zone.



'Les données 2D existantes et les données 3D adjacentes indiquent à cet endroit la présence de canaux de dépôt dans les réservoirs et d'un intervalle source contemporain du système pétrolier du bassin de Guyana', souligne le groupe français de géosciences.



Les premiers produits d'imagerie PSDM seront disponibles au quatrième trimestre 2023, les produits finaux sont prévus à partir du troisième trimestre 2024. Ce projet fait l'objet d'un préfinancement par l'industrie.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -1.36%