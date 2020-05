Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : perte nette au 1er trimestre Cercle Finance • 12/05/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - CGG publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net de -98 millions de dollars qui inclut une perte nette de 27 millions au titre des opérations abandonnées et 70 millions de dépréciation d'actifs, ainsi qu'un EBITDAs des activités en hausse de 3% à 123 millions. Le chiffre d'affaires des activités du groupe de géosciences s'établit à 271 millions de dollars, en baisse de 4% d'une année sur l'autre marqué par de bonnes ventes multi-clients et une baisse des ventes d'équipements. Pour 's'adapter à une crise sans précédent', CGG vise une réduction de ses coûts cash de l'ordre de 110 millions de dollars sur une base annuelle par rapport à la guidance 2020 initiale et de l'ordre de 35 millions par rapport à 2019.

