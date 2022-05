Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: perte de -19 M$ au 1er trimestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 153 millions$ au 1er trimestre 2022, en baisse de -24% pro-forma et en baisse de -28% d'une année sur l'autre.



L'EBITDAs des activités et l'EBITDAs ajusté des activités est de 39 millions$, une augmentation de 19% d'année en année avec une marge de 25%.



Le résultat opérationnel des activités est de -5 millions$ et le résultat opérationnel ajusté des activités est de -4 millions$.



Le résultat net Groupe est en perte de -19 millions$. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est en perte de -18 millions$, soit -15 millionsE.





