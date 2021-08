Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : perd le contact avec 0,65E, de retour sur 0,61E information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Après plusieurs échecs successifs sous 0,65E, CGG est de retour sur 0,61E et le mouvement a peu de raison de s'interrompre avant le test du petit support des 0,589/0,59E de fin juillet début août. Le principal support demeure 0,55E.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -1.35%