CGG : objectif de neutralité carbone d'ici à 2050

(CercleFinance.com) - CGG annonce son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 sur les scopes 1 et 2 du Protocole des Gaz à Effet de Serre (GES), conformément à son engagement historique en faveur de l'environnement dans tous ses secteurs d'activité. 'Tous les efforts au sein de l'entreprise seront focalisés sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des centres de données et des sites industriels, ainsi que sur l'introduction croissante d'énergies renouvelables dans son mix énergétique', explique-t-il. A moyen terme, la société technologique spécialisée dans les géosciences s'est également fixé une étape intermédiaire à l'horizon 2030 de diviser par deux ses niveaux 2019 d'émissions GES de scopes 1 et 2.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +0.70%