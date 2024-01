Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: nouvelle génération d'équipements chez Sercel information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Sercel, la filiale sismique de CGG, a dévoilé mardi une nouvelle génération de systèmes d'acquisition terrestre et de contrôle de vibrateurs censée améliorer l'enregistrement, la fiabilité et la fidélité des données.



Son nouveau système câblé - dénommé '528' - se caractérise notamment par un poids plus léger et une consommation d'énergie plus faible, lui permettant notamment d'être alimenté par l'énergie solaire.



Son architecture évolutive lui confère une flexibilité lui permettant de s'adapter à des projets de différentes tailles, des grandes étendues jusqu'aux petites surfaces, avec une efficacité maintenue.



Quant à la technologie électronique vibro-sismique VE564, qui peut être intégrée dans la plate-forme 528, elle est quant à elle dotée de puissants outils de prise de décision, tels que des tableaux de bord de productivité innovants, pour une gestion optimisée de la flotte de vibrateurs.





