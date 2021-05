Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : nouvelle chute de 4% après les résultats Cercle Finance • 13/05/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le titre chute encore aujourd'hui de près de 4% après la perte hier d'environ 10% suite à l'annonce des résultats. Le groupe a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires des activités de 213 millions de dollars, en baisse de 21% d'une année sur l'autre. L'Ebitda des activités a baissé de 71%, à 36 millions de dollars, avec un résultat net du groupe ressorti en perte, à 81 millions de dollars. Oddo maintient son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 1 E. ' L'incertitude quant à l'ampleur réelle de la reprise et son timing est, à ce stade, encore trop importante (vive accélération de l'activités attendue sur le S2 aussi bien pour GGR que pour les équipements) et nous continuons de privilégier des acteurs de l'E&C ' indique l'analyste. Oddo estime que le groupe affiche encore une performance YtD supérieure à 10%, ce qui intègre déjà un scénario de reprise de l'activité. L'analyste souligne également que le CA devrait croître à un chiffre sous l'effet d'une croissance des ventes d'Equipements et d'une reprise progressive des activités Geoscience (scenario d'accélération sur le S2).

Valeurs associées CGG Euronext Paris -3.66%