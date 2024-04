Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: note de crédit relevée chez S&P information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce que l'agence américaine S&P Global Ratings a relevé sa note de crédit émetteur de 'CCC+' à 'B-', sur la base 'd'une performance financière nettement plus forte attendue en 2024-2025'.



'Nous restons focalisés sur l'amélioration de la performance financière, la génération de trésorerie et la réduction de notre endettement', souligne à cette occasion le directeur financier Jérôme Serve, mettant en avant sa récente feuille de route financière.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +4.52%