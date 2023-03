Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - CGG annonce la nomination de Jérôme Serve en tant que directeur financier, succédant à Yuri Baidoukov qui a décidé de quitter le groupe de géosciences pour des raisons familiales. La passation entre eux durera jusqu'au départ de Yuri Baidoukov au 31 mars prochain.



Jérôme Serve était depuis 2019, directeur financier de la division intérieure de Forvia/Faurecia, où il a co-piloté le développement de nouvelles activités de croissance telles que le cockpit intelligent, dans un environnement macroéconomique complexe.



Auparavant, il travaillait depuis 2012 chez Butagaz comme directeur financier groupe, où il a notamment contribué au retournement du business historique et à sa transformation en un distributeur multi-énergies.





