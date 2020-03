Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : marge opérationnelle des activités améliorée en 2019 Cercle Finance • 06/03/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - CGG publie au titre de l'année écoulée un résultat net des activités poursuivies de 126 millions de dollars, contre 504 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel des activités en hausse de 74% à 247 millions, soit une marge améliorée à près de 18%. Le spécialiste des géosciences affiche un EBITDAs des activités en progression de 30% à 721 millions de dollars, soit une marge de plus de 51% pour un chiffre d'affaires des activités en croissance de 14% à 1.400 millions. CGG vise une marge opérationnelle de 15% et une marge d'EBITDAs autour de 50% pour un chiffre d'affaires en 'croissance à un chiffre, en milieu de fourchette' en 2020, et se dit 'confiant dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques et financiers à l'horizon 2021'.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -7.84%