Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : 'M' baissier validé sous 2,53E, objectif 2,00E ? Cercle Finance • 25/02/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - CGG plonge de -7% supplémentaire, jusque vers 2,475E, et pulvérise son support oblique MT des 2,65E: un scénario de double-top est désormais validé (à moins d'un rebond salvateur d'ici la clôture) avec l'enfoncement des 2,53E (base du 'M' baissier) , ce qui libèrere un potentiel de repli sur 2,00E.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -6.44%