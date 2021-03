Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : lourde perte nette au 4e trimestre Cercle Finance • 05/03/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - CGG publie au titre du dernier trimestre 2020 un résultat net de -100 millions de dollars, contre +26 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires des activités de 283 millions, en baisse de 29% d'une année sur l'autre. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le groupe de géosciences a réalisé un résultat net de -438 millions, un EBITDAs des activités de 361 millions et un chiffre d'affaires des activités de 955 millions, en baisse de 32%. Pour 2021, CGG estime qu'il devrait connaitre un taux de croissance de son chiffre d'affaires annuel des activités à un chiffre, moyen, que son EBITDAs des activités devrait rester stable et qu'il devrait retrouver une génération de cash-flow net positive.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +4.04%