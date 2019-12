Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : les 3,00E de nouveau à portée ? Cercle Finance • 30/12/2019 à 15:37









(CercleFinance.com) - La résistance des 2,60E de début août 2018 est définitivement effacée et CGG refranchit le cap des 2,9E: les 3,00E semblent de nouveau à portée ? Pourquoi 3,00E ? Parce que cela correspond au triplement du cours plancher des 1,00E du 27 décembre 2018. L'objectif suivant serait 3,65E, ex-résistance du 18 janvier 2018.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +3.29%