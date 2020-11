Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : lancement de la solution S-lynks Cercle Finance • 23/11/2020 à 07:59









(CercleFinance.com) - CGG annonce le lancement par Sercel de S-lynks, solution d'instrumentation pour la surveillance continue des structures en temps réel, intégrant le capteur QuietSeis qui permet de 'mesurer le bruit ambiant d'une structure sans requérir son arrêt d'exploitation'. Autonome en énergie, sans-fil et connecté, l'équipement peut être déployé sur tout type d'infrastructures. Les données enregistrées par S-lynks sont ensuite transférées sur un réseau internet sécurisé afin de pouvoir consulter, à distance, les mesures réalisées.

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%