Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: hausse de 21% du CA attendue pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 08:46









(CercleFinance.com) - CGG indique que son chiffre d'affaires des activités pour l'année 2023 devrait s'établir autour de 1,12 milliard de dollars, en hausse de 21%, soutenu notamment par d'importantes livraisons d'équipements pour de grands projets OBN et terrestres.



L'EBITDAs 2023 des activités du groupe de géosciences est attendu autour de 390-400 millions de dollars. Il prévoit aussi un cash-flow net positif d'environ 30 millions sur l'année écoulée, ainsi qu'une trésorerie de 415 millions à fin décembre 2023.



En termes de perspectives, CGG anticipe une génération de flux de trésorerie en 2024 similaire à 2023, puis une accélération significative au cours de la période 2025-2026 pour atteindre environ 75-100 millions de dollars par an.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -0.89%