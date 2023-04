Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: gap ouvert au-dessus des 0,715E information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - CGG signe la plus forte progression du SBF120 à la faveur de la décision de l'OPEP+ ce week-end, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus des 0,715E. S'il continue sur sa lancée, il pourrait retrouver l'ancien support des 0,795E qu'il avait enfoncé le 15 mars dernier.





