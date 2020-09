Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : fin de la première phase d'un programme en Mer du Nord Cercle Finance • 24/09/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la fin de la première phase de son programme pluriannuel destiné à livrer la plus grande étude multi-clients de données sismiques de fond de mer (OBN) jamais réalisée dans la partie centrale de la Mer du Nord (CNS). Il fait aussi part du démarrage immédiat des opérations d'acquisition de données de la deuxième phase. L'étude a démarré en mars, bénéficiant d'un important préfinancement des clients. Les premières images devraient être disponibles au premier trimestre 2021.

