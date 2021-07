Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : fait un point sur ses activités du 2ème trimestre 2021 Cercle Finance • 09/07/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - Le groupe estime que le chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2021 devrait s'établir autour de 158 M$. Le carnet de commandes au 1er juillet 2021 s'élève à 360 M$, en hausse de 4% par rapport à 348 M$ au 1er juillet 2020. CGG anticipe en 2021 une reprise progressive trimestre après trimestre de l'activité Géosciences, une croissance d'environ 25% des ventes d'Equipements sur un an, des investissements cash Multi-Clients d'environ 165 M$. CGG anticipe ainsi pour l'année 2021 un chiffre d'affaires des activités stable d'une année sur l'autre et un EBITDAs des activités d'environ 310 M$. CGG s'attend à générer un cash-flow net positif en 2021.

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%