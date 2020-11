Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : extension du centre d'imagerie en Oman Cercle Finance • 30/11/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - CGG annonce l'extension pour trois ans de son centre de traitement dédié pour Petroleum Development Oman (PDO) à Muscat, nouveau contrat de fourniture de services d'imagerie sismique terrestre qui couvrira les années 2022 à 2024. PDO opère en Oman sur une zone qui couvre près d'un tiers de la surface du pays. Au sein de ce centre dédié, il déploie avec CGG de nouvelles technologies et de nouvelles séquences d'imageries pour répondre aux nombreux besoins d'exploration et de production. Le groupe de géosciences poursuivra en Oman ses différentes initiatives destinées à accompagner le développement des savoir-faire locaux, la promotion des talents et des actions éducatives en lien étroit avec l'Université du Sultan Qaboos.

