CGG : étude des ressources géothermiques mondiales

(CercleFinance.com) - CGG annonce la livraison à une 'entreprise internationale majeure du secteur de l'énergie' d'une étude portant sur les ressources mondiales en énergie géothermique, réalisée par ses équipes 'Geothermal Science'. Cette étude évalue l'ampleur du potentiel de l'énergie géothermique à l'échelle mondiale et son apport potentiel à la production d'électricité et de chauffage dans le cadre de la transition énergétique. L'équipe a déployé les services de transformation et d'analyse des données de haut de gamme de CGG. La base de données résultante a été utilisée pour évaluer les ressources en énergie géothermique de la Terre et identifier les zones aux plus grands potentiels.

