Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: étude CCUS livrée pour l'Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - CGG annonce la livraison d'une nouvelle étude CCUS (capture, utilisation et stockage de dioxyde de carbone) pour l'évaluation des sites potentiels de stockage de CO2 de la région en forte croissance du sud-est asiatique.



Destinée à tous les acteurs de ce domaine, cette étude classe et hiérarchise les opportunités à grande échelle et couvre une superficie de plus de six millions km2 à travers 58 bassins en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.



L'étude et les données qui y sont associées sont dès maintenant disponibles sous condition de licence. Elle fournira aux opérateurs des informations précises et essentielles sur le sous-sol, leur permettant de prendre rapidement des décisions.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -2.59%