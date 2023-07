Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: en plongeon après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - CGG dévisse de 18% au lendemain de la publication d'un résultat net de 39 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, multiplié par 2,4 sur un an, mais d'un EBITDAs des activités en baisse de 17% à 104 millions, soit une marge de 36%.



Le groupe de géosciences explique que cette baisse s'inscrit 'par rapport à un fort second trimestre 2022 soutenu par des frais de transfert exceptionnels et un business mix différent'. A 289 millions de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 20%.



'L'environnement de marché, associé à notre carnet de commandes de 510 millions de dollars, à son niveau le plus élevé depuis le début de l'année 2020, nous donne confiance dans la réalisation de nos objectifs 2023', indique le directeur général Sophie Zurquiyah.





