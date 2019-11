Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : en forte hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 07/11/2019 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris. Le bureau d'études Portzamparc reste positif sur le dossier CGG, mais se montre désormais moins offensif, son conseil d'achat sur la valeur faisant place à une préconisation de 'renforcer' la ligne. Même si l'objectif de cours est relevé de 2,19 à 2,60 euros. Selon les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes, les ventes du 3e trimestre présentées par le groupe parapétrolier 'sont de très bonne facture', avec un CA en hausse de 36% et un EBITDA ajusté décollant de plus de 80%. Ce qui était attendu par Portzamparc. Cela étant, les analystes estiment que l'effet de base va devenir 'exigeant' au 4e trimestre dans la division GGR, et que l'EBITDA du T4 devrait donc reculer de 13%. Comme l'action CGG a plus que doublé depuis le début de l'année, son potentiel de hausse semble se réduire, d'autant que l'amélioration des comptes s'annonce moins forte en 2020.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -2.55%