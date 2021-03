Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : émission obligataire de 1,2 milliard de dollars Cercle Finance • 15/03/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - CGG a annoncé lundi un projet d'émission d'obligations senior garanties à échéance 2027 pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Le produit de l'émission sera affecté notamment au remboursement des obligations senior de premier rang garanties devant arriver à maturité en 2023. Le groupe parapétrolier a également annoncé avoir signé des engagements pour un contrat de crédit renouvelable (RCF) d'un montant de 100 millions de dollars, dont la détermination du prix doit être, en partie, liée aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +0.48%