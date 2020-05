Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : douche froide et retour sur 1,04E Cercle Finance • 12/05/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - CGG ricoche brutalement sous la grosse résistance des 1,20E du 9 avril au 4 mai: le prétexte, c'est la publication d'une lourde perte nette au 1er trimestre. Le scénario de poursuite du rallye en direction de 1,49E (le zénith intraday du 10 mars) est caduc: le risque de rechute imminent sur le plancher des 0,94E du 16 au 28 avril ne peut être écarté.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -12.40%