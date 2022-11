Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : dévisse de -28% vers 0,6600E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - CGG dévisse de -28% vers 0,6600 après avoir publié un chiffre d'affaires de 255 M$ au titre du 3e trimestre, soit une petite contraction de l'activité rapport au T2, suite au report de certains contrats au 4ème trimestre... qui du coup devrait être 'solide'.

La sanction est terrible et elle précipite le titre sous le support des 0,70E du 29/09 et du 2 mars et même en dessous du support oblique long terme qui gravite vers 0,68E.

Le titre retrouve ses niveaux du 3 janvier et pourrait retracer les 0,63E du 30 décembre puis le plancher des 0,59E du 30/11 et 20/07/2021.



Valeurs associées CGG Euronext Paris -23.38%