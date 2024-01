Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: dévisse de -13%, nouveau plancher absolu information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - La confirmation du signal de rupture des 0,56E (fin novembre 2020 et 12/12/2023) ne pardonne pas : CGG dévisse de -13% vers 0,441 (nouveau plus bas absolu) et affiche -25% depuis le 1er janvier.



Avec l'ouverture d'un nouveau 'gap' de rupture sous 0,50E, le titre pulvérise le plancher historique des 0,47E du 28 octobre 2020 et se retrouve proche d'une division par 2 de son cours depuis le 15 août dernier (0,80E).



Difficile de tracer un support permettant d'envisager l'arrêt de la spirale baissière car la barre des -20% depuis la précédente résistance (0,61E) est allègrement franchie et le prochain objectif pourrait bien se situer vers 0,380E.





