(CercleFinance.com) - CGG dévisse de -10% vers 0,392E suite à une révision d'objectif de cours drastique de la part de Soc Gen (à 0,26E).

Le titre efface ainsi tous ses gains depuis le 29 février et pourrait bien s'en aller retracer dans la foulée le plancher des 0,375E des 20 et 21 février





Valeurs associées CGG Euronext Paris -11.38%