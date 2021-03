Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : deuxième phase d'une étude 3D en Mer du Nord Cercle Finance • 09/03/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - CGG annonce la deuxième phase de son étude multi-clients 3D située dans le nord de la Mer du Nord destinée à enrichir le programme 'Northern Viking Graben' (NVG) existant avec l'apport d'un deuxième azimut et à étendre la couverture de CGG dans cette zone. Cette phase devrait démarrer début mai et se poursuivre tout au long de la saison d'été de la Mer du Nord. Elle permettra d'enregistrer environ 8000 km2 de données supplémentaires dans la direction est-ouest. Les nouvelles données seront traitées avec les données nord-sud existantes. Les premières images de la deuxième phase d'acquisition devraient être disponibles d'ici fin 2021 et les images finales au cours du second semestre 2022.

