CGG : des résultats en baisse, mais un ton confiant

(CercleFinance.com) - CGG a publié jeudi des résultats en baisse au titre du premier trimestre, tout en rappelant que son activité était 'traditionnellement faible' à cette période de l'année. Le spécialiste des services et des équipements géophysiques pour le secteur pétrolier a également confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2021. Le groupe a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires des activités de 213 millions de dollars, en baisse de 21% d'une année sur l'autre. L'Ebitda des activités a baissé de 71%, à 36 millions de dollars, avec un résultat net du groupe ressorti en perte, à 81 millions d'euros. Dans son communiqué, CGG manifeste néanmoins un certain optimisme face à la reprise actuelle des marchés. 'Avec un prix du baril de pétrole qui se maintient au-dessus de 60 dollars, nous avons constaté au mois de mars une reprise de l'activité commerciale et l'attribution de nouveaux contrats, ce qui nous donne confiance dans l'atteinte de nos objectifs financiers 2021', explique Sophie Zurquiyah, la directrice générale. Vers 11h10, le titre CGG décrochait cependant de 13%, accusant la plus forte baisse du SBF 120. L'action affiche encore une progression de plus de 12% depuis le début de l'année.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -9.32%