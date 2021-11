Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : début de l'acquisition de la phase 1 de Suriname 3D information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - CGG, au sein d'un consortium avec TGS et BGP, annonce le démarrage de l'acquisition de la phase 1 du projet Suriname 3D conformément à l'accord signé avec Staatsolie pour des programmes multi-clients au large du Suriname. Cette étude 3D est adjacente au prolifique bloc 58. La phase 1 comprend l'acquisition de 11.100 km2 de nouvelles données sismiques 3D et le retraitement de 3.000 km2 de données sismiques 3D. L'acquisition sera effectuée par le navire BGP Prospector. CGG traitera toutes ces données multi-clients dans son centre d'imagerie de subsurface de Houston. Les premiers résultats seront disponibles à partir d'avril 2022 et les produits finaux TTI Kirchhoff PSDM seront prêts à partir de novembre 2022.

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%