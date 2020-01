Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : culmination sous 3,12E, rechute sous les 3E Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - CGG amarqué le 08/01 une culmination sous 3,12E et le cours rechute sous les 3E. CGG vient de prendre +100% en 12 mois pleins: le 1er objectif à la baisse pourrait être le comblement du 'gap' des 2,735E du 23 décembre puis le test de l'ex-résistance des 2,45E

Valeurs associées CGG Euronext Paris -4.49%