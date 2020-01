Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : croissance de 14% du CA estimée pour 2019 Cercle Finance • 08/01/2020 à 07:39









(CercleFinance.com) - CGG indique que son chiffre d'affaires des activités au quatrième trimestre 2019 devrait s'établir autour de 393 millions de dollars portant le chiffre d'affaires de l'année écoulée à 1.397 millions, en hausse de 14%. Pour la première fois depuis 2012, il anticipe pour 2019, une génération de cash annuelle positive, avec un cash-flow net estimé autour de 185 millions. Il prévoit à fin décembre 2019 une dette nette de l'ordre de 584 millions et des liquidités d'environ 611 millions. 'Tournés vers 2020, nous restons concentrés sur la poursuite de notre stratégie et sur la création de valeur pour toutes les parties prenantes', commente Sophie Zurquiyah, directeur général du groupe de géosciences.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +2.75%